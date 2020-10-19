"Навальнистов" снова начали вызывать в полицию в рамках дела ФБК об отмывании денег

Сотрудников региональных штабов Алексея Навального вновь начали вызывать на опросы в отделения полиции в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией, рассказал "МБХ медиа" соратник политика Леонид Волков.

"Понятно почему - у них 3 ноября продление по так называемому „делу ФБК". Им как бы надо изобразить бурную деятельность, сделать вид, что что-то расследуется по этому делу, как-то отчитаться. Этот процесс происходит регулярно перед каждым продлением. Что-то им надо нести в суд, что-то показывать в качестве отчета о своей работе. Вот они и ходят с повестками", - пояснил Волков.

При этом он не уточнил, скольких человек уже попросили явиться для дачи объяснений. Пока известно, что в Калининграде повестки получили экс-координатор штаба Игорь Петров и сотрудница Мария Петухова, в Омске правоохранители вызвали координатора штаба Ольгу Картавцеву, а в Воронеже "навальнисту" предложили направить повестку через Viber или WhatsApp.

Напомним, что "дело ФБК" касается некоего отмывания денег в размере 75 млн рублей и расследуется с осени прошлого года. Якобы неустановленное лицо из организации Навального получало наличные от других неустановленных лиц и вносило деньги на счета Фонда борьбы с коррупцией. Навальный и компания считают фабулу дела целиком абсурдной.