Прокурор просит условный срок для обвиняемого в мошенничестве депутата Мосгордумы

Государственный обвинитель настаивает на условном, 4-летнем, сроке заключения для обвиняемого в мошенничестве депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева и просит, информирует ТАСС.

"В ходе прений сторон прокурор потребовала признать Шереметьева виновным в крупном мошенничестве и приговорить его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и запретом смены места жительства", - уточнили в Замоскворецком суде, где рассматривается дело.

Официальный представитель инстанции Валентина Норбах заявила, что прокуратура требует также удовлетворения иска потерпевшей стороны на сумму 2 млн 171 тысяча рублей.

"Потерпевшей стороной является Мосгордума", - отметила Норбах.

Шереметьев находится под домашним арестом. Напомним, согласно версии СК, с ноября 2019 года по февраль 2020-го парламентарий ежемесячно подготавливал и предоставлял в аппарат думы документы о премиях для своих помощников от 350 до 600 тысяч рублей. По мнению следователей, сведения были заведомо ложными. Своими действиями он причинил материальный ущерб столичному бюджету в размере более 2 млн рублей.

Шереметьев стал депутатом Мосгордумы в сентябре прошлого года от партии КПРФ. Его поддержал проект Алексея Навального "Умное голосование".