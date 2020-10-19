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19:17

Фигурант "московского дела" Беглец начал голодать из-за нарушения прав верующих в колонии

фото ЗакС политика Фигурант "московского дела" Беглец начал голодать из-за нарушения прав верующих в колонии

Данил Беглец, находящийся в заключении по "московскому делу" о прошлогодних несанкционированных митингах, объявил голодовку в колонии, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Конфликт с администрацией у осужденного возник после того, как, руководствуясь своими религиозными установками, он отказался работать в субботу и попросил о переносе рабочих часов на более приемлемый для него как для иудея день недели. Однако, вместо компромисса руководство пенитенциарного учреждения, наоборот, пошло на эскалацию конфликта. Его суть Беглец изложил в жалобе главному раввину РФ Берлу Лазару. Заключенный просит у раввина по меньшей мере поспособствовать огласке этого скандала.

"Я выступил против подобных нововведений, не вызванных какой-либо жизненно важной необходимостью. <...> Администрация колонии не пошла мне навстречу, вместо этого нас с сокамерниками лишили бытовых удобств, а также мне пригрозили выговором и дисциплинарным наказанием", - гласит текст письма.

Свой двухлетний срок Беглец отбывает за то, что имел неосторожность во время митинга 27 июля 2019 года потянуть за руку омоновца, чем, согласно показаниям последнего, причинил ему страдания. Сегодня же, 19 октября, героем новостей стал еще один фигурант "московского дела" Иван Подкопаев, которому суд отказал в условно-досрочном освобождении.

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