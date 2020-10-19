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19:58

Оранжереи Таврического сада реконструируют за пять лет

фото ЗакС политика Оранжереи Таврического сада реконструируют за пять лет

Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома", которому достался контракт на реновацию оранжерей Таврического сада, должен уложиться с его исполнением в срок до середины 2025 года, передает пресс-служба Смольного. Примечательно, что государственная закупка производилась с участием единственного подрядчика. В планы петербургской администрации входит создать в саду образцовое современное культурно-досуговое пространство, где регулярно бы проводились различные выставки, сценические представления и лекции.

"Из заброшенных территорий в историческом центре можно и нужно создавать новые точки притяжения для петербуржцев и гостей города. Радует, что в Петербурге инвесторы все чаще обращают внимание на такие объекты и готовы вкладывать средства не во что-то сверхприбыльное, а в возрождение исторических мест в новом формате", - считает губернатор Александр Беглов.

Концессионное соглашение между городом и и "Газпромом" будет рассчитано на 49 лет. Оранжереи никак не использовались с начала 2000-х годов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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