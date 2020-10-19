Оранжереи Таврического сада реконструируют за пять лет

Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома", которому достался контракт на реновацию оранжерей Таврического сада, должен уложиться с его исполнением в срок до середины 2025 года, передает пресс-служба Смольного. Примечательно, что государственная закупка производилась с участием единственного подрядчика. В планы петербургской администрации входит создать в саду образцовое современное культурно-досуговое пространство, где регулярно бы проводились различные выставки, сценические представления и лекции.

"Из заброшенных территорий в историческом центре можно и нужно создавать новые точки притяжения для петербуржцев и гостей города. Радует, что в Петербурге инвесторы все чаще обращают внимание на такие объекты и готовы вкладывать средства не во что-то сверхприбыльное, а в возрождение исторических мест в новом формате", - считает губернатор Александр Беглов.

Концессионное соглашение между городом и и "Газпромом" будет рассчитано на 49 лет. Оранжереи никак не использовались с начала 2000-х годов.

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