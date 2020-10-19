Милонов настаивает на праве священников посещать коронавирусных больных

Депутат Госдумы Виталий Милонов, избранный от Петербурга, считает, что ничто не должно мешать священнослужителям посещать лежачих коронавирусных больных, если они соблюдают базовые для всех эпидемиологические меры предосторожности. В его трактовке законодательства, недопуск представителей клира в стационары под любым другим предлогом впрямую и грубо нарушает Конституцию.

"Человек, может, умрет через сутки, для верующего человека это очень важно. Это же не просто беседа, не просто погладить по голове, хотя это тоже важно, это в том числе и определенные моменты, связанные с исповедью. Как можно отказать человеку в этом? Даже смертнику, совершившему жуткие преступления, в этом не отказывают", - высказал он свою позицию информагентству "Москва".

Единоросс абсолютно убежден в том, что человеку в положении коронавирусного больного, особенно находящемуся в тяжелом состоянии, священник ничуть не менее важен и нужен, чем профессиональный медик. При этом Милонов оговорился, что не рассматривает их как антиподов.

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