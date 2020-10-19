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20:16

Чупрунова оштрафовали за выкрикивание лозунгов о Кадырове и Путине на согласованном пикете

фото ЗакС политика Чупрунова оштрафовали за выкрикивание лозунгов о Кадырове и Путине на согласованном пикете

Петроградский районный суд Петербурга вечером 19 октября наложил штраф в 10 тысяч рублей на участника движения "Весна" Павла Чупрунова, следует из судебного постановления (есть в распоряжении ЗАКС.Ру). 

Ему вменили нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) за скандирование лозунга "Путина, Кадырова в отставку" на согласованном пикете памяти Бориса Немцова. Акция состоялась 27 февраля у Соловецкого камня. Как установил суд, Чупрунов использовал мегафон, что недопустимо в формате пикетирования.

Отметим, что до оштрафованного оппозиционера при помощи того же мегафона выступали другие участники пикета, в том числе депутаты Законодательного собрания Петербурга и народный артист России Иван Краско. Никто из них не был ни задержан, ни оштрафован.

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