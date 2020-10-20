"Вирусные „пули" летят все быстрее": Мэр Красноярска подхватил COVID-19

Красноярский мэр Сергей Ерёмин оповестил подписчиков в Instagram о том, что коронавирусная инфекция не обошла его стороной.

"Вирусные „пули" летят все быстрее и быстрее, ближе и ближе. Меня тут зацепило. Буквально на выходных одна из дочерей сказала, что была контактным лицом. Вчера все помчались сдавать тесты. К сожалению, у нас у двоих положительное подтверждение. Сейчас нахожусь на изоляции", - сообщил управленец.

Ерёмин трудится дистанционно и даже с членами семьи не контактирует лично, общаясь исключительно по телефону.

В Красноярском крае выявлено более 23 тысяч случаев COVID-19, свыше 16 тысяч человек излечились, погибли 602.