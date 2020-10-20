Вся республика Тува оказалась обесточенной из-за энергоаварии

Обитатели республики Тува - региона в Восточной Сибири с населением порядка 330 тысяч человек - вынуждены были остаться без электричества из-за масштабного энергосбоя, вызванного аварией на сетях.

Местные власти обещают решить проблему в течение ближайшего времени, переключив питание на запасную линию.

Проблема возникла в ходе ремонтных работ по замене энергосетей.

"Дорогие земляки, произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика - аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу. В течение часа обещают подключить электроэнергию", - поддержал жителей глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

Ранее мэрия столицы региона - Кызыла - подтвердила тотальное обесточивание города.