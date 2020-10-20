В петербургских больницах устанавливают таблички в память погибших от COVID-19 медиков

В медицинских учреждениях Петербурга начали устанавливать памятные таблички в честь врачей, погибших от коронавирусной инфекции. О необходимости подобного рода мемориалов ещё на прошлой неделе говорил градоначальник Александр Беглов.

Первая табличка появилась днём ранее в Центральной подстанции скорой помощи. Там коронавирус погубил Антонину Антонову, Владимира Маньковича, Антонину Рынду, Татьяну Ткачеву.

Следует отметить, что положенный по закону 1 млн компенсации семье погибшего врача Маньковича был выплачен лишь после череды соответствующих запросов. Ввиду разного рода оговорок и формальностей его долгое время не включали в перечень медиков, чьи жизни унёс COVID-19, и родственникам которых вследствие данного обстоятельства положены выплаты.

Кроме того, по сей выплаты недополучили свыше 50 медиков Центральной подстанции скорой помощи, которые подхватили коронавирус на рабочем месте.

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