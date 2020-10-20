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11:50

КСП уличила МО "Автово" в содержании футбольных команд с легионерами из других муниципалитетов

фото ЗакС политика КСП уличила МО "Автово" в содержании футбольных команд с легионерами из других муниципалитетов

Контрольно-счетная палата Петербурга подвела итог проверки финансовой деятельности муниципального образования "Автово" в 2018-2020 годах, сообщили ЗАКС.Ру в КСП. Мероприятие прошло под руководством аудитора Юрия Шутова.

Было выявлено более 200 нарушений на общую сумму более 23 млн рублей. В КСП перечислили наиболее вопиющие примеры. Так, 9,6 млн рублей из бюджета было передано спортивному клубу "Автово" на содержание футбольных команд, за которые играли в основном жители других муниципалитетов.

"Согласно действующему законодательству, органы местного самоуправления должны заниматься развитием физкультуры и спорта на территории ВМО, а не подготовкой футбольных команд к профессиональным, общероссийским и иным соревнованиям и не развитием спорта высших достижений. Из числа всех спортсменов доля жителей МО "Автово" составила не более 10%. Данное нарушение было признано нецелевым использованием средств", - заявили в КСП.

Еще одно нарушение - проведение работ по благоустройству на территории расположенного на территории "Автово" вновь выявленного объекта культурного наследия. Проверка показала, что на участке в районе проспекта Стачек, Краснопутиловской улицы, улиц Зайцева и Зенитчиков уложили асфальт, высадили деревья и кустарники, установили скамейки. Подведомственный муниципалитету Автовский Центр благоустройства потратил на эти работы 1,783 млн рублей из бюджета. 

"Согласно действующему законодательству, содержание и охрана объектов культурного наследия осуществляется за счет средств собственников, а не средств местного бюджета", - отметили в КСП.

Более 866 тысяч рублей местная администрация и спортклуб "Автово" потратили на проведение лекций на тему профилактики экстремизма, терроризма, ДТП и других правонарушений в школах муниципалитета. В КСП подчеркнули, что этим должны заниматься органы государственной власти за счет городского бюджета.

Кроме того, Контрольно-счетная палата установила неэффективное расходование средств местного бюджета в размере 4,698 млн  рублей. Эти средства в 2018-2019 годах были направлены на выплату премий, доплат, надбавок сотрудникам местной администрации.

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