Пригожин подал иск к Леониду Волкову на 5 млн рублей

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Савеловский суд Москвы иск в отношении оппозиционера Леонида Волкова, требуя от него 5 млн рублей, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Иск касается высказываний Волкова в соцсети о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году. В оспариваемом посте Волков заявлял о причастности Пригожина к убийству Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Пригожин требует опровергнуть высказывания, в которых Волков называет его особо опасным преступником, приписывает ему организацию убийства журналистов, а также связывает его с финансированием ЧВК "Вагнер". Он просит суд обязать Волкова удалить информацию, опровергнув ее, а также выплатить бизнесмену 5 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Пригожин ранее заявлял о намерении подать иски к Волкову, а также Алексею Навальному, Любови Соболь, Максиму Шевченко и Владимиру Милову.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в конце июля. В ЦАР они планировали снять фильм о ЧВК Вагнера. Предполагается, что организация участвовала в штурме Пальмиры и боевых действиях на Донбассе. Многие бойцы Вагнера награждены орденами и медалями России, при этом их статус как военных официально не закреплен.

Центр "Досье" в докладе об обстоятельствах убийства называл несостоятельной версию о грабеже журналистов. В расследовании заявлено, что эта версия была придумана сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают связанным с ЧВК Вагнера. "Досье" заметил, что из машины пропала не вся техника.

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