Семь петербургских станций метро отремонтируют до 2025 года

В ближайшие пять лет, до конца 2025 года, на ремонт по очереди будут закрыты петербургские станции метро "Маяковская", "Московская-2", "Удельная", "Озерки", "Ладожская", "Технологический институт - 2" и "Проспект Большевиков", информирует ТАСС.

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", первыми работы начнутся на "Маяковской" и "Московской - 2". "На капитальный ремонт до 2025 года также закроют три станции метро на второй (синей) ветке и две - на четвёртой (оранжевой) линии метро", - пояснили в пресс-службе городской подземки.

До конца 2022 года закроют метро "Удельная", до конца 2023 года - "Озерки". В 2023 году планируется провести необходимые работы на "Ладожской", в 2024-м - на "Технологическом институте - 2", а в 2025 году - на "Проспекте Большевиков".

Полностью закрыли в этом году станцию "Технологический институт - 1": работы продлятся до июня 2021 года.