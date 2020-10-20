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12:51

Суд оставил в силе приговоры фигурантам дела "Сети" в Пензе

фото ЗакС политика Суд оставил в силе приговоры фигурантам дела "Сети" в Пензе

Апелляционный военный суд в Подмосковье оставил в силе приговор семерым пензенским фигурантам дела "Сети"*, сообщает "7х7".

Заседание апелляционной коллегии длилось с 2 сентября. Фигуранты и их адвокаты участвовали в заседании по видеосвязи из Пензенского областного суда. Они просили отменить приговор или переквалифицировать статью о терроризме на экстремизм. Также фигуранты просили заново исследовать вещественные доказательства, нестыковки в протоколах обысков и допросов, в показаниях свидетелей на следствии и в суде, в выводах экспертиз. Во всех этих ходатайствах суд отказал.

Приговоры остались прежними. Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, Илья Шакурский – к 16-ти, Андрей Чернов – к 14-ти. Максим Иванкин приговорен к 13 годам колонии, Михаил Кульков – к 10-ти, Василий Куксов и Арман Сагынбаев – к 9 и 6 годам колонии соответственно.

Кроме жителей Пензы, по делу "Сети" осуждены трое петербуржцев. Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова и Игоря Шишкина приговорили к 7, 5,5 и 3,5 годам колонии соответственно. Всех фигурантов дела обвинили в участии в "террористическом сообществе" и в планах по "дестабилизации политической обстановки" в России.

Филинков и Шишкин рассказали о пытках со стороны ФСБ, в том числе электрическим током. Соответствующие следы на их теле заметили члены ОНК. Правозащитники обращались в ФСБ с доводами о применении пыток, но получили ответ, что подтверждений этим сведениям нет. И Филинкову, и Шишкину отказали в возбуждении уголовного дела.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в России

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