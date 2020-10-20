В Ленобласти дополнительно учредили ещё 150 койко-мест для COVID-больных

Коечный фонд Ленобласти стал вместительнее на дополнительные 150 мест для больных коронавирусом граждан, извещает пресс-служба правительства региона. Новые койки разместили в Кингисеппской больнице.

На сегодняшний день для пациентов с COVID-19 в области доступно 1275 мест в перепрофилированных медучреждениях.

Приём заражённых осуществляют стационары Ленинградской областной клинической больницы, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Гатчинской и Кингисеппской больниц.

В Ленобласти известно о почти 10 тысячах случаев инфицирования COVID-19.