Бывшая врио главы администрации МО "Гавань" оспорит в суде назначение ее преемника

В Василеостровский районный суд Петербурга 19 октября поступил иск по оспариванию нормативно-правового акта муниципалитета. Ответчиком выступает комиссия по проведению конкурса на должность главы местной администрации. Истцом - Лариса Панина, до недавних пор временно исполнявшая обязанности главы местной администрации.

Судя по информации на сайте суда, к 20 октября иск еще не был принят к производству. Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина сообщила ЗАКС.Ру, что не знает сути исковых требований.

Она отметила, что Панина была одним из пятерых претендентов на должность главы муниципальной администрации.

- Ее кандидатуру выдвинул наш депутат. За ее назначение проголосовал он один, - добавила Вавилина.

Выборы руководителя муниципальной администрации состоялись в МО "Гавань" 16 октября. Совет остановился на кандидатуре юриста Петра Зерникова.

Ранее заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы администрации "Гавани" покинули все три представителя губернатора. Один из них, депутат ЗакСа от "Единой России" Константин Чебыкин предположил, что решение о выборе главы будет обжаловано в суде прокуратурой. В совете отвергают обвинения в нелигитимности конкурсных процедур. По мнению Вавилиной, администрация Василеостровского района хотела видеть на должности главы местной администрации своего человека и поэтому пыталась затянуть проведение конкурса.

Дозвониться до Паниной ЗАКС.Ру не удалось.

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