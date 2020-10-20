В России впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за день

В России за последние сутки зафиксировано 16 319 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это новый суточный рекорд с начала эпидемии в стране.

Общее число заболевших за все время эпидемии возросло до 1 431 635, из них 1 085 608 человек уже выздоровели. Умерли 24 635 пациентов с коронавирусом, из них 269 умерших внесли в статистику за минувший день.

В Петербурге выявлено 695 новых случаев заражения – это тоже рекордное количество с марта. Число зараженных возросло до 53 287 человек, из них 34 205 уже вылечились. Зафиксировано еще 38 смерти от коронавируса в городе, всего в статистику внесены 3 460 летальных исходов среди петербуржцев. В Ленобласти выявлено 105 новых случаев заражения, всего известно о 10 054 заболевших жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 17 793 человек (+170), в Архангельской – до 17 351 (+246), в Коми – до 11 058 (+185). В Псковской области всего заболели 6 622 человек (+98), в Новгородской – 6 477 (+75), в Вологодской – 5 981 (+89). В Калининградской области в статистику внесены 5 832 заболевших (+100), в Карелии – 5 307 (+57), в НАО – 398 (+6).