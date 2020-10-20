Кабмин не поддержал поправки Мизулиной о защите семьи и трансгендерах

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу сенаторов во главе с Еленой Мизулиной об изъятии детей из семьи и статусе трансгендеров, передает ТАСС.

По мнению комиссии, при принятии закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста. Также в кабмине указали, что "не соответствуют интересам ребенка и защите его прав" такие идеи, как установление предельного размера вознаграждения по договору опеки (попечительства) за счет доходов от имущества ребенка, "изменение концепции отобрания ребенка у родителей".

К тому же кабмин счел вводимые законопроектом понятия неопределенными и потребовал привести их в соответствие с терминологией, уже используемой в российском законодательстве. Также комитет указал, что аргументы в пояснительной записке свидетельствуют "о необходимости серьезного изменения как понятийного аппарата, так и структуры семейного законодательства в целом".

Не поддержал предложенные поправки и Совет при президенте по правам человека. Глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с РИА "Новости" заявил, что "столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения".

Законопроект "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи" предлагает закрепитьподается под предлогом приведения правовой базы в соответствие с положениями обновленной Конституции, в которой появился пункт о "традиционной семье". В нем предлагается прописать запрет на изъятие органами опеки детей из семей без решения суда. Также одна из инициатив касается запрета на браки и усыновление для трансгендеров, а также смены свидетельства о рождении.