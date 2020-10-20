На строительство станции "Горный институт" выделили ещё 800 млн рублей

Смольный решил добавить ещё 800 млн рублей на работы, проводимые на строящейся станции метро "Горный институт": проект соответствующего постановления доступен на сайте администрации города.

Отмечается, что средства будут перенаправлены за счёт сокращения расходов на замену эскалаторов на станции "Технологический институт" в размере 206 млн рублей, а также и прокладки коричневой ветки подземки - 11 млн рублей. Оставшиеся 583 млн рублей перераспределят с уже введённых объектов на зелёной ветке и Фрунзенском радиусе.

Проект постановления отправлен на антикоррупционную экспертизу.

Добавим также, в сентябре Смольный решил увеличить финансирование строительства продолжения оранжевой ветки городской подземки в сумме 1,16 млрд рублей.