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13:55

На строительство станции "Горный институт" выделили ещё 800 млн рублей

фото ЗакС политика На строительство станции "Горный институт" выделили ещё 800 млн рублей

Смольный решил добавить ещё 800 млн рублей на работы, проводимые на строящейся станции метро "Горный институт": проект соответствующего постановления доступен на сайте администрации города.

Отмечается, что средства будут перенаправлены за счёт сокращения расходов на замену эскалаторов на станции "Технологический институт" в размере 206 млн рублей, а также и прокладки коричневой ветки подземки - 11 млн рублей. Оставшиеся 583 млн рублей перераспределят с уже введённых объектов на зелёной ветке и Фрунзенском радиусе.

Проект постановления отправлен на антикоррупционную экспертизу.

Добавим также, в сентябре Смольный решил увеличить финансирование строительства продолжения оранжевой ветки городской подземки в сумме 1,16 млрд рублей.

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