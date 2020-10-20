ЕСПЧ присудил петербургским активистам компенсации за задержания на акции в поддержку "болотников" в 2014 году

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсации по 5 тысяч евро двенадцати петербуржцам по делу о задержании за акцию в поддерджку фигурантов "болотного дела" в 2014 году, сообщает "Апология протеста".

Компенсации получат Даниил Грачев, Михаил Майзульс, Борис Никольский, Виталий Новоселов, Артем Хухорев, Евгений Якшин, Илья Шкуров, Андрей Скороход, Иван Бабицкий, Петр Маслов, Георгий Мжаванадзе и Павел Протасов. ЕСПЧ усмотрел в задержании активистов нарушение их прав на справедливый суд, на свободу передвижения и на свободу собраний.

Активистов задержали 24 февраля 2014 года, когда сотни петербуржцев вышли на стихийный митинг в поддержку "болотников" на Малой Садовой улице. В тот день было задержано около 80 человек, в том числе – депутаты ЗакСа пятого созыва Ольга Галкина и Максим Резник.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.