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14:47

Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Беглеца по УДО

фото ЗакС политика Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Беглеца по УДО

Мценский суд Орловской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта "московского дела" Данилы Беглеца, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Беглец отбывает наказание в колонии-поселения с августа. Администрация колонии и прокуратура выступали против УДО: руководство колонии считало досрочное освобождение Беглеца "нецелесообразным" и "преждевременным", характеризуя поведение осужденного как нестабильное. Также в администрации заявляли, что с 14 августа Беглец состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов. Адвокат Леонид Соловьев отметил, что на профучет таким образом автоматически ставят всех осужденных по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

3 сентября 2019 года Беглеца осудили на 2 года колонии за то, что в ходе акции протеста 27 июля в Москве потянул за руку полицейского, который задерживал демонстрантов. Потерпевший утверждал, что своими действиями Беглец причинил ему страдания. Позже Беглецу смягчили приговор, заменив отбывание наказания в колонии общего режима на колонию-поселения.

19 октября суд отказал в условно-досрочном освобождении другому фигуранту "московского дела", Ивану Подкопаеву.

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