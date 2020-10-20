Хабаровчане в 102-й раз помитинговали в поддержку Фургала

Жители Хабаровска в очередной, 102-й по счёту, раз вышли к зданию областной администрации с акцией в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала: трансляцию с места событий вёл YouTube-канал RusNews.

Собравшиеся скандировали "Фургал - наш выбор", "Я/МЫ Сергей Фургал", "Верните нам Фургала", "Я, мы, он, она, за Фургала вся страна" и держали плакаты с надписями "Статья 31 Конституции России. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование" и "Свободу Фургалу".

Напомним, ежедневные манифестации в Хабаровске начались в июле после задержания бывшего губернатора. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае. Вину в инкриминируемых преступлениях Фургал отрицает.

Обычно акции проходят мирно, однако на 92-й день протестующих грубо разогнал ОМОН. Несколько демонстрантов из-за действий силовиков получили травмы: к примеру, водителя "фургаломобиля" избили дубинками, также известно о женщине с черепно-мозговой травмой.