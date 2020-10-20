Гендиректор резиденции Деда Мороза погиб при крушении вертолета

Гендиректор АО "Дед Мороз", бывший вице-губернатор Вологодской области Олег Васильев погиб при крушении вертолета в Нюксенском районе области, сообщает "Подъем" со ссылкой на исполнительного директора организации Андрея Геркулесова. Телеканал "360" сообщает, что эту информацию подтвердили в МЧС.

Глава администрации Нюксенского района Светлана Теребова сообщила, что вертолет "Робинсон R44" врезался в высоковольтную линию и упал в реку в районе деревни Бобровское, передает ТАСС. Пока в управлении МЧС по Вологодской области сообщили о двух погибших, на борту могли находиться четыре человека.

Источник РИА "Новости" сообщил о еще одном погибшем – президенте компании "Аэросоюз" Сергее Мозере. На месте крушения найдены документы Васильева, пилота и еще двух человек.

Прокуратура сообщила о начале проверки по факту крушения. По предварительным данным, вертолет летел из Вологды в Великий Устюг, где располагается резиденция Деда Мороза. Также доследственную проверку начал Следственный комитет.

На сайте правительства Вологодской области сообщается, что 20 октября Васильев представлял маркетинговую и инвестиционную стратегию развития проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза", рассчитанную до 2025 года.

фото: правительство Вологодской области