18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20 октября, 17:53

Двум фанатам "Зенита" на год запретили посещать стадион

фото ЗакС политика Двум фанатам "Зенита" на год запретили посещать стадион

Петроградский районный суд Петербурга 20 октября наложил годичный бан на посещение спортивных мероприятий болельщикам "Зенита" Дмитрию Курицыну и Сергею Антонову, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 

Наказание связано с событиями на фанатском "вираже" во время домашнего матча сине-бело-голубых с футбольным клубом "Сочи" в субботу, 17 октября. Суд установил, что Курицын во время игры взорвал петарду, а Антонов, будучи пьяным, дрался с другим болельщиком "Зенита". 

В отношении них были составлены протоколы по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Оба фаната признали вину.

Помимо запрета на посещение матчей суд назначил денежный штраф в 11 тысяч рублей.

Фото: fc-zenit.ru

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20 октября, 12:36 Активиста Мумджи оштрафовали на 20 тысяч рублей за апрельский пикет "Стратегии-18"

6 октября, 9:53 Подозреваемого в оправдании терроризма активиста Меркулова оставили в СИЗО

28 сентября, 18:53 Экс-зампреда правления банка "Таврический" оставили под арестом до середины декабря

28 сентября, 17:31 Суд приостановил рассмотрение иска экс-мундепов МО "Новоизмайловское" к Горизбиркому

21 сентября, 19:01 Суд отложил рассмотрение дела о лишении мандата мундепа МО "Морские ворота"

10 сентября, 20:19 Горсуд признал незаконными требования об удалении публикаций ЗАКС.Ру о бывшем мундепе

10 сентября, 16:56 Петербургский суд не стал разрешать митинг в поддержку Навального

10 сентября, 13:31 Горсуд оставил в силе штраф пострадавшему на избирательном участке журналисту Френкелю

9 сентября, 18:56 Суд допрашивает свидетелей по делу бывшего вице-губернатора Оганесяна

8 сентября, 20:28 Суд признал незаконными действия полицейских, прервавших пикет активиста Мусина


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 СК возбудил дело о крушении вертолета под Вологдой и смерти главы резиденции Деда Мороза

20:24 ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, разрешающий носить маски на митингах

19:51 МИД РФ заявил об отсутствии в докладе ОЗХО по Навальному сведений об отравляющих веществах

19:19 Генпрокуратура направила еще одно дело экс-главы Коми Гайзера в суд

18:50 Главу областного Выборгского района со второй попытки упразднили с должности

18:46 Суд взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства

18:21 Минюст возобновил деятельность партии "Гражданская инициатива"

18:10 Чубайс изобрёл нано-способ борьбы с петербургскими сосульками

17:53 Двум фанатам "Зенита" на год запретили посещать стадион

17:32 Вишневский: Управляющая компания пообещала вернуть таблички "Последнего адреса" на дом Довлатова

17:28 Гендиректор резиденции Деда Мороза погиб при крушении вертолета

17:25 Болельщикам начали выдавать FAN ID на матчи Евро-2020 в Петербурге

16:57 Последний раз мосты в Петербурге разведут в конце ноября

16:30 Хабаровчане в 102-й раз помитинговали в поддержку Фургала

15:53 Минюст внепланово проверяет "Открытый Петербург" второй раз за год

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru