Двум фанатам "Зенита" на год запретили посещать стадион

Петроградский районный суд Петербурга 20 октября наложил годичный бан на посещение спортивных мероприятий болельщикам "Зенита" Дмитрию Курицыну и Сергею Антонову, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Наказание связано с событиями на фанатском "вираже" во время домашнего матча сине-бело-голубых с футбольным клубом "Сочи" в субботу, 17 октября. Суд установил, что Курицын во время игры взорвал петарду, а Антонов, будучи пьяным, дрался с другим болельщиком "Зенита".

В отношении них были составлены протоколы по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Оба фаната признали вину.

Помимо запрета на посещение матчей суд назначил денежный штраф в 11 тысяч рублей.

Фото: fc-zenit.ru