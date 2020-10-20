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20 октября, 18:46

Суд взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства

фото ЗакС политика Суд взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства

Гагаринский суд Москвы постановил взыскать 32,5 млрд рублей с бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова по иску Генпрокуратуры, передает "Интерфакс".

По версии прокуратуры, такую сумму Абызов получил в нарушение антикоррупционного законодательства, когда на территории Кипра были заключены двадоговора о продаже акций ОАО "СИБЭКО". Напомним, иск был подан в августе.  Ранее Басманный суд арестовал еще несколько счетов, связанных с Абызовым, но их сумма не уточнялась.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. По версии следствия, он акже подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" взяткой, чтобы те сообщили потенциальному покупателю пакета акций значимую информацию о деятельности компании.

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