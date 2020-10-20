МИД РФ заявил об отсутствии в докладе ОЗХО по Навальному сведений об отравляющих веществах

Министерство иностранных дел России заявило, что из закрытого доклада Организации по запрещению химического оружия об отравлении Алексея Навального изъяли "ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ", комментарий опубликован на сайте ведомства.

По версии МИД РФ, эти сведения изъяты "по требованию ФРГ".

"Цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Рассматриваем приведённую в этой связи аргументацию как сугубо формальную, призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на многочисленные запросы по линии российских правоохранительных органов", - заявили в МИД.

Без этих данных невозможно завершить доследственную проверку по инциденту с Навальным, указали в министерстве. По мнению МИД, утверждения об отравлении политика "остаются не подкреплёнными какой-либо доказательной базой умозаключениями".

16 октября постпредство Великобритании при ОЗХО сообщило, что Германия передала доклад об отравлении Навального всем странам-участницам организации.

20 августа Навальный впал в кому при перелете из Томска в Москву. Его экстренно доставили в больницу в Омске, где приземлился самолет, затем, спустя пару дней перевезли в немецкую клинику "Шарите". 7 сентября Навальный начал приходить в себя, а 23 сентября его выписали из стационара.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. Позже ОЗХО пришла к выводу, что Навального отравили веществом из группы "Новичок", не упоминавшимся в списке запрещенных веществ: речь может идти о некой новой модификации яда. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов отравляющих веществ найдено не было.