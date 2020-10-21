Арендаторы помещений бывшего ВНИИБ требуют у Беглова и депутатов пресечь его снос

Предприниматели, до последнего времени занимавшие помещения в здании бывшего НИИ Бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, написали коллективное письмо губернатору Александру Беглову и депутатам ЗакСа. В нем они выражают "удивление и возмущение" в связи с тем, что здание собираются сносить, тогда как сами они заехали совсем недавно и не были предупреждены о планах собственника.

"Многие из нас собирались проработать здесь долгие годы, вложили средства в дорогостоящий ремонт своих помещений. В этом году малый бизнес понес огромные потери из-за коронавирусных ограничений. И теперь нас просто добивают, оставляя наши семьи без средств к существованию!" - гласит текст документа.

Под письмом, которое заканчивается требованием сохранить бизнес-центр в его нынешнем виде, а также присвоить зданию статус памятника, стоит более 50 подписей арендаторов. Со каждым из них уже расторгли договор.

ВНИИБ, выдержанный в стиле сталинского неоклассицизма, построили в середине 1950-х годов. Градозащитники из движения "Живой город" обращают внимание на то, что администрация Выборгского района безуспешно пыталась договориться с собственником о перепрофилировании бизнес-центра под социальный объект. Хозяин стоит на своем, желая видеть на этом месте 11-этажное жилье. В защиту бывшего института регулярно проходят пикеты.

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