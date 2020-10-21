ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации еще шестерым гражданам за старые задержания

Задержания, штрафы и административные аресты, от которых в 2010-2014 годах пострадали семеро российских политических активистов, стали основанием для присуждения им компенсаций от Европейского суда по правам человека на общую сумму 49 тысяч евро. Деньги из российского бюджета, в том числе, должны будут получить один из старейших правозащитников, лидер движения "За права человека" Лев Пономарев и бывший член Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Яна Теплицкая, говорится на сайте ЕСПЧ. Помимо них, речь идет о Михаиле Шнейдере, Филиппе Костенко, Михаиле Кригере, Дмитрии Виноградове и Александре Щербакове.

По мнению международного суда, российская юридическая система позволила себе нарушить их право на свободу и на справедливое судебное разбирательство.

Отметим, что октябрь выдался богатым на присуждение компенсаций россиянам со стороны Страсбургского суда. Так, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов добился справедливости спустя целых девять лет после своих незаконных задержаний, а накануне, 20 октября, стало известно об аналогичных решениях в отношении двенадцати петербуржцев, митинговавших в 2014 году.