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10:14

ЗакС не стал рассматривать законопроект Анохина о кредитной амнистии

фото ЗакС политика ЗакС не стал рассматривать законопроект Анохина о кредитной амнистии

Депутаты Законодательного собрания на заседании 21 октября не стали голосовать за включение в повестку дня проекта постановления о кредитной амнистии. Инициативу с голоса внес ее автор, единоросс Андрей Анохин.

Он предлагает простить россиянам все штрафы и пени по взятым кредитам, в том числе ипотечным. Соответствующий проект федерального закона депутат подготовил почти год назад. На заседании ЗакСа Анохин подчеркнул важность инициативы в условиях пандемии коронавируса.

За включение вопроса в повестку проголосовали шесть депутатов, против был один член парламента. Остальные не голосовали вообще.

Ранее невозможность рассмотрения инициативы Анохина на заседании парламентского комитета по законодательству его председатель Денис Четырбок объяснил тем, что документ не был рассмотрен на профильной комиссии. Кроме того, Анохин не обращался в комитет с просьбой направить документ в совет законодателей, заметил Четырбок. Автор федерального законопроекта заверил ЗАКС.Ру, что сам отправил инициативу в совет законодателей еще год назад и перенаправил его ответ в комитет по законодательству.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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