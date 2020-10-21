Еще 15700 россиян подхватили коронавирус

По состоянию на утро 21 октября, российские медики выявили коронавирусную инфекцию у еще 15 700 соотечественников. За это время скончалось 317, а сумело поправиться 10 952 человека, гласит статистика оперативного штаба. Отметим, что показатель суточной смертности оказался рекордным за все время пандемии.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4 389 новых больных, в Петербурге – 684, в Подмосковье – 466. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровело 343 и скончалось 49 человек.

Отметим, что абсолютный рекорд по числу заболевших в стране был поставлен накануне, 20 октября: порог в 16 тысяч впервые был превышен.

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.