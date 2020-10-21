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10:50

Петербургский парламент снова выступил против ЖК Meltzer Hall

фото ЗакС политика Петербургский парламент снова выступил против ЖК Meltzer Hall

Фракция "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга подготовила второй за месяц запрос к губернатору Александру Беглову по поводу планирующегося строительства элитного жилого комплекса Meltzer Hall на набережной реки Карповки в Петроградском районе. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров представил его на заседании городского парламента 21 октября. 

Поводом для нового обращения стал губернаторский ответ на первый запрос, в котором единороссы просили приостановить разрешение на строительство, выданное компании "Петроцентр" и провести проверку деятельности застройщика. Депутаты утверждали, что она несет угрозу трем историческим зданиям на участке строительства. В частности, Макаров заявил о том, что в августе 2020 года застройщик снес трубу фабрики Мельтцера. 

Генеральный директор группы компаний "Альфа Фаберже", в которую входит "Петроцентр", Виталий Бахарев рассказал ЗАКС.Ру, что напротив в рамках реализации своего проекта ведет реконструкцию объектов культурного наследия, которые находились в плачевном состоянии. Беглов в ответе депутатам подтвердил этот довод. В частности, губернатор написал, что труба не снесена, а демонтирована для последующей реконструкции. Глава города заявил, что разрешение на строительство продлевалась законно. Беглов не видит оснований для приостановки строительства и обращения в правоохранительные органы.

В новом запросе депутаты выражают сомнения в том, что "Петроцентр" сможет должным образом реконструировать трубу.

"Учитывая "эстетический вкус" застройщика, наглядно отраженный в строительстве ЖК, возникают справедливые сомнения, что он сможет воссоздать трубу в ее первоначальном виде и вписать ее в историческую среду", - говорится в документе. 

Кроме того, единороссы утверждают, что по их информации, застройщик не согласовал проектную документацию с ГУП "Петербургский метрополитен". По словам Макарова, необходимо оценить влияние будущего строительства на перегон участка метрополитена "Петроградская - Черная речка". Также в запросе говорится, что  разрешение на строительство объекта продлевалось после изменения правил землепользования и застройки. Авторы запроса выражают сомнение в обоснованность этого продления. Они подозревают, что параметры проекта могут не соответствовать требованиям ПЗЗ 

Спикер ЗакСа заявил, что повторно обращается с депутатским запросом с надеждой, что от губернатора поступит четко выверенный, конкретный ответ.

- Это нужно для того, чтобы наши внуки и правнуки нас не костерили за то, что в нашу бытность это появилось, - подчеркнул Макаров.

За утверждение запроса высказалось 46 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Отметим, что строительство ЖК Meltzer Hall пока не началось. На площадке под новый комплекс ведутся подготовительные работы. Общественности еще не представлены окончательные варианты эскизов фасада здания. Их разрабатывает "Студия 44" архитектора Никиты Явейна.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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