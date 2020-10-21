Петербургские депутаты сохранили за собой право не согласовывать поправки в бюджет

Депутаты Законодательного собрания Петербурга продолжат вносить поправки в городской бюджет без согласования с теми ведомствами и организациями, чье финансирование предлагается сократить или увеличить.

Городской парламент 21 октября принял во втором чтении поправки Смольного в закон о бюджетном процессе. В частности, депутаты проголосовали за исключение пункта, ограничивающего возможности народных избранников править главный финансовый документ города.

Во время обсуждения законопроекта в первом чтении, 16 сентября, его критиковали и оппозиционеры, и единороссы, а спикер ЗакСа Вячеслав Макаров потребовал убрать непонравившийся пункт.

С предложением исключить спорное предложение выступили парламентские комитеты по законодательству и бюджетно-финансовый комитет, а также фракция "Справедливая Россия".

Напомним, депутаты могут вносить свои изменения в проект городского бюджета перед вторым чтением этого документа. Как правило, утверждаются неперсонифицированные поправки бюджетно-финансового комитета и фракции "Единая Россия".

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