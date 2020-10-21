В РПЦ назвали причину смерти протоиерея Смирнова

Председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил, что причиной смерти протоирея Димитрия Смирнова стала хроническая болезнь, передает ТАСС.

Что именно это за заболевание, Лукьянов не уточнил. По его словам, Смирнов болел давно, и это заболевание не связано с коронавирусом.

Смирнов умер на 70-м году жизни 21 октября. В мае он переболел коронавирусной инфекцией, хотя перед этим отрицал возможность заражения и считал эпидемию коронавируса "чрезвычайно полезным явлением".

Смирнов возглавлял патриаршую комиссию по вопросам семьи и защиты материнства. В июле 2019 года его госпитализировали в тяжелом состоянии, после этого он покинул свой пост. Смирнов был известен неоднозначными высказываниями ультраконсервативного толка. К примеру, женщин в гражданском браке он сравнивал с проститутками и и выступал против того, чтобы девочки получали образование.