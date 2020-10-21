Чиновники Смольного займутся расчетами загрязнения атмосферного воздуха

К полномочиям правительства Петербурга добавится организация проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, включая их актуализацию. Соответствующую поправку в городской Экологический кодекс Заксобрание приняло в первом чтении в среду, 21 октября.

Авторами инициативы выступили единороссы Денис Четырбок и Мария Щербакова. Щербакова отметила, что органом, уполномоченным проводить расчеты, будет комитет по природопользованию.

В поддержку законопроекта выступила депутат Надежда Тихонова из "Справедливой России". Она призвала коллег плотнее заняться вопросом загрязнения воздуха и принимать на эту тему не только инициативы, которые приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным.

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