Кирилл Рогов обозначил три главных внешнеполитических проблемы РФ

Политолог Кирилл Рогов, комментируя скандалы вокруг российских спецслужб последнего времени (отравление оппозиционера Алексея Навального, предполагаемое вмешательство РФ в выборы на территории других государств), признал, что героями этих эксцессов допускаются одни и те же ошибки, которые в силу объективных причин не могут быть принципиально устранены в дальнейшем. Дело в том, что, по его словам, страной управляют чекисты, отправляющие решать зарубежные проблемы людей из своего же круга, а значит, повлиять на процесс принятия решений никто не в состоянии, и "это приводит к совершеннейшему дебилизму в этой политике". Качество работы, между тем, по оценке Рогова, остается стабильно низким.

"Солидные страны так себя не ведут, солидные страны рассчитывают риски. С одной стороны, безумная вера в то, что можно тайно всё сделать и всё отлично сработает, и, с другой стороны, абсолютная неспособность это сделать и абсолютная неспособность к дипломатической, политической игре на международной арене. Вот, мне кажется, это три свойства российской политики последних 10–15 лет", - описал он ситуацию в эфире "Эха Москвы".

Положение дел усугубляют, по его мнению, еще и мировая экономическая конъюнктура и изменившаяся социально-экономическая формация в России за последние 30 лет. Если на излете Советского Союза социализм переживал все сильнее углублявшийся кризис и потому руководство СССР было вынуждено как-то считаться с международными приличиями, то сегодня, подчеркивает политолог, мы наблюдаем противоборорство либерального капитализма (Европа и США) и нелиберального капитализма (Россия). Рогов полагает, что последний чувствует себя жизнеспособно и преуспевающе, и это развязывает руки Кремлю в его геополитических авантюрах.