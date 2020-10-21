Депутатом ГД стала соперник архангельского губернатора

Справедливоросс Ирина Чиркова, возглавляющая архангельское региональное отделение партии, стала обладателем свободного мандата депутата Государственной думы, передает "Интерфакс". Теперь ей необходимо сложить с себя полномочия народного избранника в Архангельском областном собрании депутатов.

Чиркова имеет высокий рейтинг в наиболее протестно настроенных районах области. На сентябрьских губернаторских выборах она победила в Ленском районе, на территории которого активисты боролись против строительства мусорного полигона, а также в Ненецком автономном округе, где летом был показан самый низкий уровень одобрения поправок в Конституию.

Однако, результатов Чирковой оказалось недостаточно для того, чтобы победить ставленника власти Александра Цыбульского. По итогам единого дня голосования она набрала менее 17% голосов против его 70-процентного результата. Примечательно, что наиболее радикального оппозиционера, представлявшего коалицию "СТОП Шиес", "яблочника" Олега Мандрыкина, не допустили до выборов под предлогом некорректно собранных подписей.