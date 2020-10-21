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12:30

Депутатом ГД стала соперник архангельского губернатора

фото ЗакС политика Депутатом ГД стала соперник архангельского губернатора

Справедливоросс Ирина Чиркова, возглавляющая архангельское региональное отделение партии, стала обладателем свободного мандата депутата Государственной думы, передает "Интерфакс". Теперь ей необходимо сложить с себя полномочия народного избранника в Архангельском областном собрании депутатов.

Чиркова имеет высокий рейтинг в наиболее протестно настроенных районах области. На сентябрьских губернаторских выборах она победила в Ленском районе, на территории которого активисты боролись против строительства мусорного полигона, а также в Ненецком автономном округе, где летом был показан самый низкий уровень одобрения поправок в Конституию.

Однако, результатов  Чирковой оказалось недостаточно для того, чтобы победить ставленника власти Александра Цыбульского. По итогам единого дня голосования она набрала менее 17% голосов против его 70-процентного результата. Примечательно, что наиболее радикального оппозиционера, представлявшего коалицию "СТОП Шиес", "яблочника" Олега Мандрыкина, не допустили до выборов под предлогом некорректно собранных подписей.

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