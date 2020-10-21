Галямина: Мое уголовное дело - против моих избирателей

В день первого слушания по делу против московского муниципального депутата Юлии Галяминой она рассказала, что думает о своем преследовании и о скандально знаменитой "дадинской" статье 212.1 УК, предполагающей уголовную ответственность за несколько "митинговых" административных дел. Политик связывает внимание правоохранительной машины к себе в связи с тем, что она была главным инициатором кампании "НЕТ!" против поправок в Конституцию, и отказывается прекращать свою деятельность в этом направлении, даже если за это ей предложат закрытие дела.

"В моем лице судят всех моих избирателей, они меня выбрали для того, чтобы я защищала их права. Их права, в том числе, это права на сменяемость власти. И я это делаю. Это дело становится делом против людей, а не только делом против меня. <...> Совершенно очевидно, что есть люди, которые меня поддерживают, этих людей немало", - рассудила столичный муниципал в интервью "Эху Москвы".

Кроме того, Галямина намекнула на то, что по ее версии, ей чинит политические препятствия лично российский президент. Она убеждена, что состав преступления в ее деле отсутствует, а сама статья, которую ей подобрали, "неконституционная".

Отметим, что обвинительный приговор по статье 212.1 УК, согласно новейшему законодательству, поражает граждан России в пассивном избирательном праве. Таким образом, Галямина рискует не быть допущенной до думских выборов следующего года, о желании участвовать в которых женщина ранее неоднократно заявляла.

Фото: Юлия Галямина / Facebook