Ефремов выплатил по миллиону рублей пострадавшим по делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов выплатил еще трем пострадавшим по делу гибели курьера Сергея Захарова в ДТП по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Петра Хархорина.

Хархорин подтвердил, что выплаты переведены в соответствии с исками потерпевших, поданными в Хамовнический суд Москвы. На завтрашнем заседании сторона защиты представит подтверждающие перевод документы в суде, отметил адвокат.

Иски о компенсации на миллион рублей подали вдова, брат и младший сын Захарова. Такую же компенсацию Ефремов ранее выплатил старшему сыну Захарова.

Ефремов приговорен к 8 годам колонии: его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. 8 июня актер не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Захаров, который был за рулем фургона, погиб.