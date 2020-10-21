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14:22

Петербурженку оштрафовали за акцию в поддержку Беларуси с файерами у Казанского собора

фото ЗакС политика Петербурженку оштрафовали за акцию в поддержку Беларуси с файерами у Казанского собора

Дзержинский суд Петербурга оштрафовал Александру Шашок на 10 тысяч рублей за участие в акции в поддержку протестов в Беларуси, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На Шашок был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Ей вменили то, что она 26 августа на набережной канала Грибоедова в течение десяти минут вместе с другими активистами держала баннер в виде флага Беларуси с надписью "Жыве Беларусь" и жгла файер.

Сама Шашок пояснила суду, что столкнулась с несколькими знакомыми на Казанском мосту, которые предложили ей поучаствовать в акции в поддержку беларусов. Акция продлилась не более нескольких минут, пока горели файеры, и проводилась она ради снимко, которые активисты хотели опубликовать в Telegram-канале. Шашк задержали 7 сентября, когда она шла забирать ребенка из детского сада.

Защитник в суде просил прекратить дело, поскольку изложенные в протоколе обстоятельства не нашли подтверждения в суде. К тому же, указал защиник, активисты соблюдали санитарные требования в свете коронавируса, держали дистанцию, не создавали помех движению пешеходов и транспорта, негативных последствий акция не имела.

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