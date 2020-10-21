В Кировском районе появится новая гостиница

На углу дороги на Турухтанные острова и Кронштадтской улицы в Петербурге в ближайшее время начнется возведение гостиницы, сообщает строительное издание "Канонер". Таким образом должна будет преобразиться территория площадью 0,4 га, которой владеет бизнесмен Владислав Соболев. Временно этот участок снимает компания "Соларжи Северо-Запад".

В октябре этому ООО выдали разрешение на тип застройки, проходящей по документам как гостиничная. Формат и этажность будущего сооружения пока не разглашаются.

Пока местность представляет собой несколько нежилых построек, расположенных не слишком близко друг к другу и огороженных строительным забором.