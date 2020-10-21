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15:48

В Ленобласти появился комитет по охране и реставрации памятников

фото ЗакС политика В Ленобласти появился комитет по охране и реставрации памятников

Правительство Ленобласти объявило о создании в регионе нового комитета – по охране и реставрации памятников. Его возглавит бывший директор Выборгского замка Владимир Цой.

На заседании 21 октября депутаты ленобластного Заксобрания утвердили кандидатуру Цоя на пост зампреда правительства области. Кроме нового комитета, на новом посту он будет курировать комитет по молодежной политике и по физической культуре и спорту. Кроме того, на заседании в одно ведомство объединили комитеты по культуре и туризму.

На этом заседании депутаты также утвердили и других кандидатов на посты в региональном правительстве. Зампреда правительства Николай Емельянов остался на новый срок. Олег Малащенко стал председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Дмитрий Ялов возглавил комитет экономического развития и инвестиционной деятельности. Михаил Москвин стал запредседателя правительства по строительству и ЖКХ. Роман Марков занял должность первого зампреда правительства – председателя комитета финансов.

Напомним, сегодня ленобластные депутаты также согласовали кандидатуру Сергея Харлашкина на пост зампреда правительства региона по ТЭК и транспорту.


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