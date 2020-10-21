Еще один губернатор подхватил коронавирус: на карантин ушел глава Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вместе с супругой обнаружили у себя коронавирусную инфекцию, в связи с чем чиновник перешел на удаленный режим работы. Произошедшее заставило единоросса еще серьезнее относиться к пандемии с ее растущими показателями заболеваемости.

"У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк. Мы самоизолировались, будем лечиться на дому. Я продолжаю работать дистанционно. Основная задача правительства в настоящее время — нормальное функционирование системы здравоохранения", - написал Цивилев у себя в Instagram.

До него с начала осени COVID-19 диагностировали у многих глав субъектов Федерации: это губернаторы Орловской, Костромской, Самарской, Омской, Саратовской областей, главы республик Адыгея и Хакасия, а также Алтайского края.