В Совфеде намерены четко определить термины "самоизоляция" и "социальная дистанция"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенка объявила о том, что ее коллеги приступают к разработке точных юридических определений для ставших сверхактуальных в 2020 году понятий "самоизоляция" и "социальная дистанция". Чиновница подчеркнула, что сенаторам придется проявить известную долю гибкости, чтобы соблюсти как интересы безопасности, так и базовые гражданские права.

"Цель этих поправок в том, чтобы соблюсти баланс между необходимыми ограничительными мерами для спасения жизни и здоровья людей и сохранить при этом права граждан. Чтобы люди понимали меру ответственности за выполнение этих норм, а с другой стороны, чтобы никому не приходило в голову принимать ненужные, избыточные ограничительные меры", - цитирует ее позицию РИА "Новости".

Кроме того, в обозримом будущем в Совфеде решат, на каком уровне власти должны решаться те или иные проблемы, связанные с самоизоляцией и социальным дистанцированием. Промежуточные итоги этой работы Матвиенко подведет с коллегами в самом конце года, поскольку, в ее понимании, рассматриваемый вопрос не требует спешки.