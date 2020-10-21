Застройщик ЖК Meltzer Hall прокомментировал претензии Макарова

Генеральный директор группы компаний "Альфа Фаберже" Виталий Бахарев прокомментировал ЗАКС.Ру претензии спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова. Тот на состоявшемся 21 октября заседании ЗакСа в очередной раз раскритиковал проект жилого комплекса Meltzer Hall, который "Альфа Фаберже" планирует построить на набережной реки Карповки.

Бахарев заявил, что все работы производятся в полном соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и об охране объектов культурного наследия.

- Данный проект нами был приобретен у известного шведского девелопера Bonava, который реализовал не один прекрасный проект в Петербурге. К созданию всех своих ЖК они подходят с особенной скандинавской педантичностью. Перед покупкой мы с нашей юридической группой совместно с юридической и проектной группами банка "Дом.РФ" проводили Due diligence проекта. Никаких сомнений в законности проводимых строительных работ на объекте быть не может, - отметил застройщик.

Он также признался, что не знает происхождение рендеров, которые Макаров постоянно демонстрирует в качестве эскиза будущего жилого комплекса.

- Окончательный вариант фасадов ЖК в настоящий момент дорабатывается нами совместно со "Студией 44" и лично Никитой Игоревичем Явейном, известнейшим архитектором. В ближайшее время обновленные фасады ЖК Meltzer Hall будут представлены общественности. Думаю, что это снимет все вопросы, - добавил Бахарев.

Гендиректор "Альфа Фаберже" подчеркнул, что готов к диалогу и с местными жителями, и с депутатским корпусом.

Напомним, Заксобрание утвердило второй за месяц запрос к губернатору Александру Беглову по поводу планов строительства ЖК Meltzer Hall. При этом Макаров достаточно резко высказался о самом проекте. Он, в частности, выразил опасение, что если допустить строительство этого объекта, его потом будут костерить потомки.

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