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17:55

Путин заявил об отсутствии планов вводить в России жесткие ограничения из-за коронавируса

фото ЗакС политика Путин заявил об отсутствии планов вводить в России жесткие ограничения из-за коронавируса

Президент Владимир Путин на съезде Союза промышленников и предпринимателей России заявил, что правительство не планирует вводить жесткие ограничения из-за эпидемии коронавируса, передает РИА "Новости".

"По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать", - сказал Путин.

Президент предложил бизнесменам разработать корпоративные меры предосторожности в свете эпидемии, передает ТАСС. Он призвал предпринимателей тщательно следить за тем, как соблюдаются меры эпидемиологической безопасности на предприятиях, чтобы избежать даже точечных ограничений.

В России изо дня в день значительно растет число зараженных коронавирусом. Каждые сутки фиксируется порядка 15-16 тысяч новых случаев заболевания. Россия пока на четвертом месте в мире по числу пострадавших от инфекции, после США, Бразилии и Индии.

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