Архангельская область обогатилась несколькими новыми топонимами

В ближайшее время на географической карте России появятся 10 новых топонимов, которые присвоят безымянным мысам и островам, расположенным в арктической зоне на территории Архангельской области, сообщается на сайте правительства. Эти места будут носить имена заслуженных советских ученых-гидрографов. Два соответствующих распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это мыс Буланова, мыс Афанасенкова, мыс Адмирала Владимирского, мыс Мамонтова, мыс Мороза, остров Бухмейера, остров Осокина и остров Кузнецова. Ещё двум островам, входящим в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, дали названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук", - гласит сообщение.

Утверждается, что два последних острова ранее составляли одно целое, но со временем ситуацию поменял естественным образом образовавшийся пролив. Новейшее открытие касается архипелага Новая Земля и датируется текущим годом: на его территории нашли ранее не знакомый науке остров.