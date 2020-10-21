Рухнувший под Вологдой вертолет достали из реки

Из реки Сухона в районе деревни Бобровская Вологодской области достали легкомоторный вертолет "Робинсон-44", потерпевший крушение, сообщили в управлении МЧС по региону.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что пока обнаружено тело только одного погибшего, хотя по предварительным данным были еще двое пассажиров и пилот. Найденный погибший – гендиректор АО "Дед Мороз" Олег Васильев: накануне жена опознала его тело, сообщает ТАСС.

20 октября вертолет потерпел крушение, врезавшись в высоковольтную линию. Сообщалось, что на борту также находился президент компании "Аэросоюз" Сергей Мозер. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.

фото: СК РФ