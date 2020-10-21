Пригожин потребовал 5 млн рублей в суде от Максима Шевченко

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Савеловский суд Москвы иск о защите чести и достоинства к журналисту Максиму Шевченко, сообщили в пресс-службе компании "Конкорд".

Иск касается видеозаписи на канале Шевченко в YouTube, в которой журналист рассуждает об отравлении политика Алексея Навального. Бизнесмен счел оскорбительными высказывания о нем и порочащими утверждения, что он насмехается над Навальным и умаливает об известных ему фактах об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике. Пригожин просит суд обязать Шевченко удалить спорную публикацию, обнародовать опровержение и взыскать с журналиста 5 млн рублей в пользу бизнесмена.

Накануне Пригожин подал схожий иск в отношении оппозиционера Леонида Волкова: от него бизнесмен также требует 5 млн рублей. Пригожин ранее заявлял о намерении подать иски к Алексею Навальному, Любови Соболь и Владимиру Милову.