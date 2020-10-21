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21 октября, 20:54

Смольный подтвердил продление школьных каникул в Петербурге на две недели

фото ЗакС политика Смольный подтвердил продление школьных каникул в Петербурге на две недели

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице во "ВКонтакте" сообщила, что осенние каникулы для школьников продлены до 8 ноября.

По словам Потехиной, решение принято при поддержке Роспотребнадзора и городского родительского комитета.  Это сделано для борьбы с распространением коронавируса в Петербурге.

"Теперь дети будут отдыхать полноценные две недели. Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа. И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время - прерывая цепочки заражений", - написала Потехина.

Накануне  такой возможности сообщал глава городского родительского комитета Михаил Богданов. До этого в Москве мэр Сергей Собянин подписал схожий указ об освобождении учащихся от занятий с 5 по 18 октября.

 


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