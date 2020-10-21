Смольный подтвердил продление школьных каникул в Петербурге на две недели

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице во "ВКонтакте" сообщила, что осенние каникулы для школьников продлены до 8 ноября.

По словам Потехиной, решение принято при поддержке Роспотребнадзора и городского родительского комитета. Это сделано для борьбы с распространением коронавируса в Петербурге.

"Теперь дети будут отдыхать полноценные две недели. Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа. И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время - прерывая цепочки заражений", - написала Потехина.

Накануне такой возможности сообщал глава городского родительского комитета Михаил Богданов. До этого в Москве мэр Сергей Собянин подписал схожий указ об освобождении учащихся от занятий с 5 по 18 октября.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.