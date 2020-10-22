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9:26

Временный "ковидарий" в "Ленэкспо" опустел: из-за отсутствия лицензии уехали и врачи, и пациенты

фото ЗакС политика Временный "ковидарий" в "Ленэкспо" опустел: из-за отсутствия лицензии уехали и врачи, и пациенты

Разбитый на территории "Ленэкспо" временный госпиталь для COVID-больных покинули и медики, и пациенты: дело в том, передает "Фонтантка", что медучреждение так и не получило необходимой лицензии на работу.

На данный момент неизвестно, когда "ковидарий" вновь откроет свои двери. Однако, известили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, скорее всего, уже в ближайшее время госпиталь всё же получит требуемые бумаги и продолжит работу.

Деятельность "ковидария" застопорилась ввиду ряда бюрократических проволочек, уточнили в Смольном. В настоящее время идет процедура оформления и передачи имущества балансодержателю.

Кроме того, добавили в аппарате Эргашева, острой необходимости в "ковидном" павильоне "Ленэкспо" пока нет.

"Острая необходимость открыть Ленэкспо для среднетяжелых пациентов отсутствует. Вместо него была перепрофилирована Николаевская больница на 350 коек", - заключили в Смольном.

Напомним, временный госпиталь снова открылся 12 октября.


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