В Смольном объяснили возросшую смертность от COVID-19

Петербургский вице-губернатор Олег Эргашев пояснил, что количество летальных случаев в городе заметно увеличилось из-за позднего обращения граждан за медицинской помощью, передает 78.ru.

Чиновник отметил, что если в начале пандемии всех заражённых почти сразу госпитализировали, то с июля-августа в больницы стали забирать только горожан со средним и тяжелым течением болезни. Остальные - лечатся дома. Однако часто амбулаторные пациенты обращаются за помощью спустя 6-7 дней, когда заболевание уже "набирает обороты".

"Поэтому у нас резко возросла буквально в летние периоды, начиная с июля-августа, суточная летальность. Это говорит о том, что пациенты максимально долго держатся на дому, пытаются чувствовать себя хорошо, и потом вызывают скорую", - резюмировал Эргашев.

Напомним, на сегодняшний день официально известно о почти 54 тысячах горожан, подхвативших COVID-19. Излечились более 34 тысяч граждан, погибли - 3509.

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